سهير جودة تنعى والدة الفنان أحمد حلمى بكلمات مؤثرة

حرصت الإعلامية سهير جودة على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد حلمي في وفاة والدته، وذلك من خلال منشور مؤثر أعربت فيه عن بالغ حزنها وتأثرها بهذا المصاب الأليم.

وأكدت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رحيل الأم لا يعني غياب شخص فقط، بل فقدان جزء كبير من الطمأنينة التي تسكن قلب الإنسان.

وأشارت إلى أن الإنسان مهما كبر وحقق من نجاحات وظل حاضرًا بقوته وثقته أمام الآخرين، يبقى في داخله طفل صغير يبحث عن رضا أمه ودعائها وحنانها الذي يمنحه الأمان في مواجهة صعوبات الحياة.

وأضافت أن فقدان الأم من أصعب ما يمكن أن يمر به الإنسان، ولا يمكن لأي كلمات أن تعوض هذا الغياب أو تخفف من أثره، مهما كانت المواساة صادقة أو مشاعر التعاطف خالصة.

واختتمت سهير جودة منشورها بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفنان أحمد حلمي الصبر والسلوان، مؤكدة أن رحمة الله على كل أم رحلت، لكن يبقى أثرها وحبها ودعاؤها حاضرًا في قلوب أبنائها لا يغيب.