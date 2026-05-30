شقيقة أحمد حلمي تنعى والدتها برسالة مؤثرة.. قطعة من قلبي في ذمة الله

أعربت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، عن حزنها الكبير بعد رحيل والدتها، التي وافتها المنية أمس الجمعة، حيث نشرت رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن صعوبة فراق الأم، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن وصف حجم الألم الذي تعيشه في هذا الموقف الإنساني القاسي.

وأشارت سالي حلمي إلى أن فقدان الأم يُعد من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها أي إنسان، معبرة عن اشتياقها الكبير لها وداعية لها بالرحمة والمغفرة.

وكتبت سالى حلمى فى منشور لها عبر حسابها بموقع «فيس بوك »:« أمى فى ذمه الله ، من أصعب الكلمات اللى ممكن تكتبها فى حياتك على غالى، لكن حقيقى دى من أكتر الكلمات اللى طبطبت على قلبى ولو كان العقل والقلب بيتكلموا كانوا قالولى هو فيه احلا وأمن من كدا».

وأضافت:« قطعة من قلبك فى ذمه الله استودعتك ربى أمى، وقلب أمى، وجسد أمى، فارحمها واغفر لها وسامحها وتقبل منها صالح الاعمال وأجعل تعبها فى ميزان حسناتها وأعنى على برها بعد مماتها لاَخر أنفاسى، فضلا وليس امر اسألكم الدعاء لها».