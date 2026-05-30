إنقاذ شاب حاول القفز من الطابق الـ13 بشرق الإسكندرية

شهد كورنيش منطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني عقب محاولة شاب إنهاء حياته بالقفز من أعلى أحد العقارات السكنية، ما تسبب في حالة من التكدس المروري بالمنطقة، وسط تجمع عدد كبير من الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بتواجد شاب أعلى أحد العقارات المطلة على كورنيش العصافرة وتهديده بالقفز من الطابق الـ13، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، فيما كثفت قوات الحماية المدنية جهودها للتعامل مع الموقف ومحاولة إقناع الشاب بالعدول عن محاولته، خاصة بعد ورود معلومات تفيد بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وبعد محاولات استمرت لبعض الوقت، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الموقف وإنقاذ الشاب دون إصابات، وتم نقله لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الرعاية اللازمة له.

فيما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بكورنيش الإسكندرية عقب انتهاء الواقعة.