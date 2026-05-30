محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات بشوارع المدينة، وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتابع محافظ الدقهلية أعمال إزالة بناء مخالف بقرية نشا مركز نبروه، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإزالة جميع أنواع التعديات في المهد، والتصدي لجميع أشكال محاولات التعدي بالبناء المخالف، مؤكدا استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار رفع الإشغالات من جميع الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولا ييسمح بأي تعديات أو معوقات لحركة السير، كما أكد استمرار الحملات اليومية لضمان انسياب الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع أي اختناقات في جميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد أيضا سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والاستجابة الفورية لشكاواهم، ومتابعة حلها أولًا بأول، مشددًا على أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي.