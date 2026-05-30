محافظ الدقهلية يتفقد ممشى المنصورة ويهنئ المواطنين بعيد الأضحى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ممشى المنصورة، وهنأ المواطنين المتواجدين هناك بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا حرصه الشديد على توفير جميع الخدمات اللازمة لهم، لقضاء احتفالات العيد في أمان وسعادة.

والتقى المحافظ بالمواطنين على الممشى، وتبادل معهم حديثا وديا، واستمع إليهم، وتبادلوا التهاني بالعيد، مؤكدا لهم أن الأجهزة التنفيذية في جميع القطاعات تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لجهود المحافظ المستمرة والملموسة في جميع القطاعات والمجالات.

وأكد المحافظ أن ممشى المنصورة يعد واجهة حضارية ومتنفسا حقيقيا لأبناء المحافظة، ويمثل مكتسبا يجب الحفاظ عليه، فهو يعزز فرص الترويح وممارسة الرياضة، ويساهم في تحفيز الحركة الاقتصادية عبر تنشيط البيع والشراء في المناطق المجاورة، ويرفع كفاءة المظهر الحضاري للمدينة.