بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ الدقهلية

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب "توك توك" على طريق البحر بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين إصابة كلا من يسرى حمود عبد الوهاب 50 عاما مقيم منية النصر

بسحجات وكدمات بالجسم ؛ عبد الرحمن اسماعيل صابر 36 عاما بسحجات وكدمات بالجسم؛ السيد احمد السيد 9 أعوام منية النصر كسر بالساق اليسرى وكدمه بالعين واميرة احمد السيد 8 أعوام بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمين في منية النصر.

تم نقلهم إلى مستشفى منية النصر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

