انقلبت بهما السيارة.. مصرع شقيقين بإحدى الترع في الدقهلية.. صور

لقيا شقيقان مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما بإحدى الترع مابين قريتى. جديده الهاله وميت على بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة داخل إحدى الترع وما بين قريتي جديدة الهاله وميت علي حيث كان بها شقيقين ولقيا مصرعهما على الفور.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي الشقيقين.



وبالفحص تبين أنهما اياد محمد محمد شادى 52 عاما مقيم بلقاس

اسلام محمد محمد شادي 51 عاما مقيم بلقاس.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى المنصوره الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه التحقيق.



