أساقفة وكهنة الدقهلية يقدمون التهنئة بعيد الأضحى المبارك

زار صاحبا النيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة، وبرفقتهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشيتين، مبنى محافظة الدقهلية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفضيلة الشيخ الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وفضيلة الشيخ الدكتور مصباح العريف مدير الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.