الكنيسة القبطية الكاثوليكية بأسوان تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى

بتكليف من نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ولتعذر تواجد نيافته داخل البلاد، قام وفد من الكنيسة القبطية الكاثوليكية بأسوان، بزيارة عدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، والدينية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

ضم الوفد القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة القبطية الكاثوليكية بأسوان، والأب أمجد عزت، وعددًا من أعضاء اللجنة المعنية.

وشملت الزيارات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اللواء رئيس مجلس مدينة أسوان، بجانب عدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، وقيادات القطاع الجنوبي العسكري، فضلًا عن قيادات منطقة الأزهر الشريف بأسوان، ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وذلك في إطار تبادل التهاني بالمناسبة المباركة.

وخلال اللقاءات، نقل الوفد تهاني نيافة الأنبا عمانوئيل، مؤكدين حرص الكنيسة القبطية الكاثوليكية على المشاركة في المناسبات الوطنية، والدينية، بما يعكس روح المحبة، والتعاون، والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري.

ومن جانبهم، أعرب المسؤولون عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أهمية استمرار روح التواصل، والتعاون بين جميع مؤسسات المجتمع، بما يدعم قيم المواطنة، والسلام، والاستقرار.