بخلاف العطلات والأعياد.. الإجازات الرسمية 2026

حدد قانون العمل الجديد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العمال، وذلك بخلاف العطلات الرسمية والأعياد، والتي يحصل عليها العمال بموجب القانون، وبعيدًا عن الإجازات السنوية التي يمنحها لهم القانون، والتي تكون بأجر كامل في كلتا الحالتين، حيث يحصل الموظف أو العامل الخاضع لأحكام قانون العمل الجديد على إجازة مدفوعة الأجر، سواء فيما يتعلق بالإجازات السنوية الرسمية، أو إجازة الأعياد والمناسبات المختلفة.

قانون العمل الجديد نص على إلزام صاحب العمل بمنح العمال تلك الإجازات الرسمية، إلى جانب العطلات الرسمية والأعياد، وفقًا لشروط حددها القانون، كما يختلف عدد أيام الإجازات الرسمية السنوية التي يحصل عليها العمال بالقطاع الخاص بحسب عدد أيام الخدمة.

الإجازات الرسمية بدون العطلات والأعياد

وحدد قانون العمل الجديد نظام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العمال والموظفون الخاضعون لأحكام القانون، في 8 نقاط، شملت كل ما يتعلق بنظام الإجازات وطريقة الحصول عليها، وكيفية تعويضها إذا لم يحصل عليها الموظف أو العامل في الموعد المقرر لها.

ونص قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

وفيما يلي نستعرضها تفصيلًا:

- يحصل الموظف أو العامل بـ قانون العمل الجديد على إجازة سنوية بأجر كامل بخلاف العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووزع قانون العمل الجديد الإجازات السنوية بحسب مدة الخدمة، والتي جاءت كالتالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى.
- - 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- - 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل.
- أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.
- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

ضوابط الإجازات الرسمية

- ونص قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- أعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

إجازة الامتحانات

ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، إذا كان العامل طالبا في الأساس، وعليه تأدية الامتحانات، فعندها يقوم الطالب بتحديد موعد إجازته السنوية بشرط أن يخبر صاحب العمل قبلها بـ 15 يومًا، وذلك بخلاف الإجازة الدراسية التي يتحصل عليها ولا تحسب من رصيد إجازاته.

إجازة الأبوة

ومنح قانون العمل الجديد إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد، على أن يقدم الأب شهادة من المستشفى تقر بوجود حالة ولادة.

وفي الأعياد والمناسبات، يحصل العامل أو الموظف بقانون الخدمة المدنية، على إجازة مدفوعة الأجر، إلا أنه يجوز لصاحب العمل، تشغيل العامل أو الموظف فيها، على أن يمنح مقابل هذا اليوم، أجر يومين، أو يتم تعويضه بإجازة بديلة عنها.

