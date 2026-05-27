عضو جديد في جهاز منتخب مصر قبل مونديال 2026

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم انضمام الألمانى كريستوفر روربيك أخصائى العلاج الطبيعى إلى الجهاز الطبى لمنتخب مصر أثناء بطولة كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر ، أن كريستوفر روربيك وصل اليوم إلى القاهرة والانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى والجهاز الطبي تحت اشراف طبيب الفريق محمد أبو العلا قبل السفر إلى أمريكا يوم 30 مايو الجارى.

ويواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق ظهور قوي خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور التالي.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية الموافق الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال باقي مباريات المجموعة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويخوض الفراعنة ثاني مبارياتهم أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت كندا الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل خاصة مع تقارب مستوى المنافسة داخل المجموعة.

موعد مباراة مصر وإيران

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.

موعد سفر المنتخب إلى أمريكا

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المونديال.

كما سيخوض المنتخب مباراة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن خطة الإعداد النهائية للفراعنة قبل بداية المشوار العالمي.