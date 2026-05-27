الأحمال تلامس 36 ألف ميجاوات.. وزير الكهرباء يقضي أول أيام العيد في "التحكم القومي" لتأمين الشبكة

حرص الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة على التواجد بين العاملين فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقام صباح اليوم بزيارة ميدانية إلى المركز القومى للتحكم فى الطاقة، بحضور المهندس عادل العمرى رئيس قطاعات التشغيل، لتهنئة خبراء التحكم فى الشبكة الموحدة والأطقم العاملة بعيد الأضحى المبارك، والوقوف على الواقع الفعلي للمنظومة الكهربائية، إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ومتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي.

وتابع الدكتور عصمت، مؤشرات الزيادة فى الاستهلاك، ومعدلات الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية، والتى شهدت ارتفاعاً بلغ 36000 الف ميجاوات.



اطمأن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، وتابع سير العمل، وراجع السيناريوهات والبدائل المختلفة للتشغيل والتنسيق والتكامل بين مكونات المنظومة على مستوى الجمهورية لتأمين الشبكة الموحدة خلال أيام عيد الأضحى وفترة الإجازة.

التوجيه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها

واستعرض الدكتور عصمت، أنماط التشغيل المستخدمة فى ضوء مؤشرات الطلب على الطاقة ومعدلات استهلاك الكهرباء، وتم التوجيه بتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وكذلك بطاريات تخزين الطاقة، فى إطار خطة العمل لخفض استخدام الوقود الأحفوري.



أشاد الدكتور محمود عصمت، بالعاملين فى المركز القومي، مشيرا الى أهمية العمل بروح الفريق، مؤكدا على التواصل المستمر بين أطقم التشغيل والخبراء فى المركز القومي للتحكم فى الطاقة، وبين باقى مكونات الشبكة الكهربائية الموحدة إنتاجا وتوزيعا، لتحقيق الاهداف المرجوة وخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية وضمان استقرار الشبكة، موضحا، الحرص على استخدام الوحدات الاعلي كفاءة، وتمت مراجعة السيناريوهات والبدائل لمجابهة الحالات الطارئة، وكذلك متابعه حالة المهمات بالشبكه وسرعة اكتشاف الاعطال لإصلاحها، واستباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيره فيما يتعلق بالأحمال والجهود والتحميل علي خطوط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.



اختتم الدكتور محمود عصمت، الزيارة بالتأكيد على أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، والدور المحوري للعاملين فى خفض استهلاك الوقود ومجابهة الاحمال المرتفعة والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة، وكذلك التحكم في استقرار الشبكة من خلال منظومة التحكم الآلي لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكه وتأمينها، موضحاً أهمية الجودة فى التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لاسيما خلال ايام الأجازة وفترة العيد.