الخميس نار.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا
ترامب : فتح مضيق هرمز للجميع .. ولن يسيطر عليه أحد
فضيحة أمنية مدوية .. كيف استُخدمت كاميرات المراقبة لاستهداف قيادات إيرانية؟
بينهم صغيرة 5 سنوات بـ هدوم العيد.. مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة في بورسعيد
سكن لكل المصريين| مد التقديم على تنفيذ 19 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. الشروط والمواقع
اعرف ضوابط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في قانون التأمينات الجديد
مصر ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى الكونغو وأوغندا لمواجهة الإيبولا
7 Dogs بـ 40 جنيها فقط.. فيلم العيد يصل إلى سينما الشعب بالإسماعيلية بأسعار مفاجأة للجمهور
السبت.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي
حكاية بطل| قصة استشهاد "الماجدان" اللواء ماجد إبراهيم والعميد ماجد قللينى في عرب شركس.. فيديو
الصحة ترفع درجة الاستعداد الوقائي.. فحوصات للحجاج وكروت مراقبة بعد الوصول
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر للطيران تشارك بجناح دعائي في معرض ITB China 2026 لتعزز تعاونها بالسوق الصيني

نورهان خفاجي

شاركت مصر للطيران كشريك الطيران الرسمي في فعاليات معرض ITB China، أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في صناعة السياحة والسفر، والذي أُقيم بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 26 حتي 28 مايو 2026 وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق الصيني وتنمية حركة السياحة والسفر بين مصر والصين.

وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد وفد مصر للطيران عددًا من الاجتماعات المهمة في جناح الشركة مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة والطيران، حيث عُقد اجتماع مع شركة Leader Group Travel Agency المتخصصة في سياحة المجموعات إلى مصر ودول شمال أفريقيا، وتم خلال اللقاء استعراض الخدمة المجانية الجديدة التي تقدمها مصر للطيران لركاب الترانزيت بالتعاون مع قطاع الكرنك للسياحة.
كما شهدت الفعاليات اجتماعًا مع منصة Flyer T، المنصة الأولى في الصين والمتخصصة في مجال السوشيال ميديا لصناعة السفر والطيران، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك من خلال دمج برامج الولاء الخاصة بمصر للطيران عبر المنصة، بما يسهم في زيادة أعداد أعضاء برنامج الولاء الدائم  وتقديم مزايا وخدمات أكبر للعملاء.

وفي السياق ذاته، التقى وفد مصر للطيران بممثلي شركة HCG، إحدى الشركات التابعة إلي C-Trip والمتخصصة في تنظيم برامج سفر المجموعات إلى مصر، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك لدعم الحركة السياحية الوافدة.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع مسؤلي سلطة مطار شنغهاي، تم خلاله مناقشة تعزيز أوجه التعاون المستقبلية وزيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة وشنغهاي، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمسؤلي المطار إلى مطار القاهرة الدولي لدراسة فرص التعاون في المجالات التسويقية والتشغيلية.

هذا وقد ضم وفد مصر للطيران أشرف راتب رئيس قطاع السياحة- الكرنك وأحمد وجدي مدير عام التسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية  ومحمود عصمت مدير عام الأسواق السياحية بقطاع الكرنك وخالد فؤاد المدير الإقليمي لمصر للطيران بالصين وأماني رجب المدير المالي بإقليم الصين.

كما تضمنت فعاليات الجناح تنظيم فقرة لتوزيع الهدايا والتذاكر المقدمة من مصر للطيران، حيث تم تقديم تذكرة سفر على الدرجة السياحية علي شبكة مصر للطيران، بالإضافة إلى تذكرة درجة رجال الأعمال إلى القاهرة، إلى جانب توزيع حقائب سفر ونماذج لطائرة A350 أحدث طرازات الشركة.

أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

ادعولنا دعوة من قلوبكم.. آخر ما قاله عريس الشرابية عبر فيسبوك قبل وفاته

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

ما حكم رمي الجمرات للمتعجل ؟.. اعرف رأي الشرع

واعظات الأوقاف يشاركن المصلين فرحة عيد الأضحى بالساحات والمساجد

الحجاج يواصلون أعمال أول أيام التشريق برمي الجمرات والطواف

طريقة صحية لتناول الكبدة صباح العيد.. استمتعي بالطعم بدون تعب أو حموضة

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

