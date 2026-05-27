مصر للطيران تشارك بجناح دعائي في معرض ITB China 2026 لتعزز تعاونها بالسوق الصيني

شاركت مصر للطيران كشريك الطيران الرسمي في فعاليات معرض ITB China، أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في صناعة السياحة والسفر، والذي أُقيم بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 26 حتي 28 مايو 2026 وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق الصيني وتنمية حركة السياحة والسفر بين مصر والصين.

وعلى هامش فعاليات المعرض، عقد وفد مصر للطيران عددًا من الاجتماعات المهمة في جناح الشركة مع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع السياحة والطيران، حيث عُقد اجتماع مع شركة Leader Group Travel Agency المتخصصة في سياحة المجموعات إلى مصر ودول شمال أفريقيا، وتم خلال اللقاء استعراض الخدمة المجانية الجديدة التي تقدمها مصر للطيران لركاب الترانزيت بالتعاون مع قطاع الكرنك للسياحة.

كما شهدت الفعاليات اجتماعًا مع منصة Flyer T، المنصة الأولى في الصين والمتخصصة في مجال السوشيال ميديا لصناعة السفر والطيران، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك من خلال دمج برامج الولاء الخاصة بمصر للطيران عبر المنصة، بما يسهم في زيادة أعداد أعضاء برنامج الولاء الدائم وتقديم مزايا وخدمات أكبر للعملاء.

وفي السياق ذاته، التقى وفد مصر للطيران بممثلي شركة HCG، إحدى الشركات التابعة إلي C-Trip والمتخصصة في تنظيم برامج سفر المجموعات إلى مصر، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك لدعم الحركة السياحية الوافدة.

كما عقد الوفد اجتماعًا مع مسؤلي سلطة مطار شنغهاي، تم خلاله مناقشة تعزيز أوجه التعاون المستقبلية وزيادة عدد الرحلات الجوية بين القاهرة وشنغهاي، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمسؤلي المطار إلى مطار القاهرة الدولي لدراسة فرص التعاون في المجالات التسويقية والتشغيلية.

هذا وقد ضم وفد مصر للطيران أشرف راتب رئيس قطاع السياحة- الكرنك وأحمد وجدي مدير عام التسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومحمود عصمت مدير عام الأسواق السياحية بقطاع الكرنك وخالد فؤاد المدير الإقليمي لمصر للطيران بالصين وأماني رجب المدير المالي بإقليم الصين.

كما تضمنت فعاليات الجناح تنظيم فقرة لتوزيع الهدايا والتذاكر المقدمة من مصر للطيران، حيث تم تقديم تذكرة سفر على الدرجة السياحية علي شبكة مصر للطيران، بالإضافة إلى تذكرة درجة رجال الأعمال إلى القاهرة، إلى جانب توزيع حقائب سفر ونماذج لطائرة A350 أحدث طرازات الشركة.