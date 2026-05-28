عشاق الآثار.. المتحف المصري بالتحرير يفتح أبوابه ويستقبل زواره في أول أيام الأضحى

استقبل المتحف المصري بالقاهرة زائريه من المصريين والسائحين من مختلف أنحاء العالم، مع انطلاق أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس روح العيد وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

استقبال الزوار وتوفير تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة

وحرصت إدارة المتحف على استقبال الزوار وتوفير تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للعائلات والأصدقاء، من خلال إتاحة الفرصة للاستمتاع بجولة بين كنوز وآثار الحضارة المصرية العريقة، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة داخل الحدائق التاريخية للمتحف.

وشهد المتحف إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث حرص الزوار على التقاط الصور التذكارية والتجول داخل القاعات الأثرية التي تضم عددًا كبيرًا من القطع الفريدة التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور.

كما أعلن المتحف استمرار استقبال الزوار طوال أيام عيد الأضحى المبارك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز السياحة الثقافية وتشجيع المواطنين والسائحين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال الإجازات والمناسبات الرسمية.