انضمام الألمانى كريستوفر روربيك لمنتخب مصر في كأس العالم

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انضمام الألمانى كريستوفر روربيك أخصائى العلاج الطبيعى إلى الجهاز الطبي لمنتخب مصر أثناء بطولة كأس العالم 2026.





وقال حسن، إن كريستوفر روربيك وصل اليوم إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني والجهاز الطبي تحت إشراف طبيب الفريق محمد أبو العلا قبل السفر إلى أمريكا يوم 30 مايو الجارى.

يخوض مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر الوطني بقيادةحسام حسن تدريبه الختامي على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب روسيا غدا الخميس.

ويواصل منتخب مصراستعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق ظهور قوي خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور التالي لـ مونديال 2026.