بعد رمي جمرة العقبة الكبرى.. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة

يواصل الآلاف من ضيوف الرحمن، رمي جمرة العقبة الكبرى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم بدأ عدد كبير منهم التحلل من الإحرام والحلق فيما توجه آخرون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وييقوم حجاج بيت الله الحرام ، بالمبيت داخل الخيام المنتشرة في منى حتى انتهاء أيام التشريق، حيث سيؤدون رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى خلال الأيام المقبلة، على أن يختتموا مناسكهم بأداء طواف الوداع قبل مغادرة الأراضي المقدسة.

وتشير الإحصاءات الرسمية الخاصة بموسم الحج الحالي إلى مشاركة نحو مليون و700 ألف حاج، بينهم أكثر من مليون و500 ألف قدموا من خارج المملكة العربية السعودية عبر برامج وتطبيقات مختلفة من بينها مبادرة «طريق مكة»، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الحجاج سيتوجهون لاحقًا إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وشهد موسم الحج هذا العام مستوى مرتفعًا من التنظيم والخدمات، والدفاع المدني السعودي أكد عدم تسجيل حوادث كبيرة خلال الوقوف بعرفة رغم كثافة الأعداد، كما شارك مئات الآلاف من العاملين والمتطوعين في تنظيم الموسم وتقديم الخدمات المختلفة للحجاج، بما شمل توزيع المياه والأطعمة ووسائل التبريد داخل المشاعر المقدسة.