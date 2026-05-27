أصوات داخل حكومة نتنياهو تطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان | تفاصيل

تشهد وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ يومين حالة من التركيز المكثف على احتمالات توسيع العملية العسكرية داخل لبنان، وهذا التحرك لا يزال مرتبطًا بالحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة، خاصة في ظل الحديث عن تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران.

كما شهد اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي مطالبات من وزراء بارزين من بينهم يسرائيل كاتس وإيلي كوهين، بضرورة توسيع العمليات العسكرية في لبنان بما يشمل الضاحية الجنوبية في بيروت، مع الدفع باتجاه توسيع المنطقة العسكرية إلى ما بعد شمال نهر الليطاني.

أصبحت المسيرات القادمة من لبنان تمثل هاجسًا متزايدًا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات حدودية نتيجة تسلل طائرات مسيرة، وبعض هذه المسيرات سقط داخل العمق اللبناني مستهدفة تجمعات لجنود الاحتلال، بينما تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض بعضها الآخر.

استدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط إضافية رغم سحب بعض القوات سابقًا، في ظل تحول المهمة العسكرية من العمليات الهجومية إلى تعزيز الدفاعات وحماية الجنود على الحدود الشمالية، والقيادة الإسرائيلية تحاول طمأنة سكان الشمال والرأي العام عبر الإعلان المتواصل عن تفاصيل عملياتها العسكرية والإجراءات الأمنية المتخذة.