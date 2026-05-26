فرنسا تدرس اللجوء إلى القضاء ضد ترويع إسرائيل لناشطين في "أسطول غزة"

قال رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، اليوم /الثلاثاء/، إنه يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء ضد معاملة إسرائيل "المروعة" لناشطين في أسطول غزة.

وأضاف رئيس الوزراء - أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة - "أبعد من الصور، إن الأفعال مروعة وصادمة جدا.. ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي".

وتابع "وبما أن الأمر يتعلق بمواطنين فرنسيين، فإننا لا نستبعد اللجوء إلى قضائنا الوطني للنظر في مجمل هذه الأفعال كما ظهرت في هذا الفيديو".

وكانت فرنسا قد منعت - الأسبوع الماضي - وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك عقب نشر المسئول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن "أسطول الصمود" المتضامن مع غزة.