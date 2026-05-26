حسين فهمي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى: أتمنى لكم عيدا سعيدا مليئا بالفرحة والدفء

حرص الفنان حسين فهمي علي تهنئة جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

و كتب حسين فهمي : أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، داعيا الله أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن يحمل معه السلام والمحبة والطمأنينة للجميع"،كل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم عيدا سعيدا مليئا بالفرحة والدفء مع أحبائكم".

علي الجانب الاخر نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنفوجرافًا يتضمن توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على المظهر الحضاري لـ المدن الجديدة.

وتضمنت التوجيهات رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة، مع تشديد الرقابة لمنع أي مخالفات بناء أو تعديات خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، إلى جانب سرعة التعامل مع أي أعطال، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.