تجهيز 423 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في كفر الشيخ

أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، الانتهاء من استعداداتها المبكرة لصلاة عيد الأضحى المبارك بتخصيص 423 ساحة على مستوى المحافظة؛ حرصًا على التيسير على المواطنين، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة، وتوفير كل سبل الراحة للمصلين لأداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

وشهدت الساحات المخصصة أعمال تجهيز مكثفة لتهيئتها على الوجه الأمثل، مع مراعاة تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة بما يحقق السكينة والتنظيم، وتتابع المديرية الترتيبات ميدانيًّا لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُدخل البهجة على المواطنين في هذا اليوم العظيم.

وشددت المديرية على الالتزام بالساحات المحددة، وتهيئتها على أكمل صورة، تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة، وعدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.

كما شدت على ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة، والالتزام بتعليمات الجهات المنظمة، ومنع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى، و فتح مخارج واضحة للطوارئ، وتوفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش، وترتيب الواعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها.

وتُنفذ هذه الجهود برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات فضيلة الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة فضيلة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.