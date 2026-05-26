محافظ كفر الشيخ يلتقي المستفيدين من إسكان «تحيا مصر»| صور

التقى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من المستفيدين من مشروع إسكان عمارات «تحيا مصر » الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، في لقاء حمل رسائل طمأنة وفرحة كبيرة للأسر المستحقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق عبيد، وكيل وزارة الإسكان بكفرالشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والاستماع إلى طلبات المواطنين وآرائهم عقب الإعلان عن إنهاء أزمة من أقدم أزمات مشروع الإسكان الاجتماعي فى محافظة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف الإسكان الاجتماعي اهتمامًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن ما تحقق في مشروع إسكان «تحيا مصر» يمثل انفراجة تاريخية حقيقية لأهالينا، بعد توفير الاعتماد المالي اللازم لتوصيل الكهرباء وإنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمرافق، تمهيدًا لإطلاق التيار الكهربائي بصورة مؤقتة خلال أيام، بما يسرّع من خطوات الاستقرار والتسكين بالمشروع.

وأشاد المستفيدون بالجهود الكبيرة التي بذلتها المحافظة لإنهاء هذا الملف الشائك، معربين عن سعادتهم بتحرك الدولة الجاد لحل أزمة طال انتظارها لسنوات طويلة، مؤكدين أن اللقاء عكس اهتمامًا حقيقيًا بالمواطن وحرصًا على تحقيق حلم السكن الآمن والحياة الكريمة، موجّهين الشكر لمحافظ كفرالشيخ على المتابعة المستمرة والوقوف على احتياجاتهم بصورة مباشرة.