محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال النظافة والتشجير بالحامول| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أعمال النظافة العامة والتشجير ورفع كفاءة البلدورات بمدينة الحامول، تحت إشراف عمر الزعيقي، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي»، بهدف تحسين المظهر الحضاري وتعزيز الهوية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وزراعة الأشجار بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة البلدورات والطرق والمحاور الرئيسية، والحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والقرى، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحسين البيئة والارتقاء بالخدمات العامة.

وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، لضمان استدامة أعمال التطوير والتجميل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالينا.