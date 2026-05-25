محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات النهائية لـ عيد الأضحى | صور

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات النهائية لعيد الأضحي المبارك.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، برفع درجة الاستعداد خلال اجازة عيد الأضحي المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازه عيد الأضحي المبارك.

كما شدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مقدماً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.