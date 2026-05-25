كيف نجحت التعليم في تقليل الإعتماد على "الدروس الخصوصية"بنسبة 50% هذا العام؟|تفاصيل

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عودة الطلاب للإنتظام في المدارس هذا العام ، أثرت سلبا على بيزنس مراكز الدروس الخصوصية بنسبة أكثر من 50% ، لإنه بعد ان كان الطلاب يهربون من المدارس للسناتر في الصباح ، اصبحوا الآن ملتزمين بالحضور في مدارسهم هذا العام

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما ساعد على تقليل الدروس الخصوصية أيضا الإهتمام أكثر بتنظيم مجموعات التقوية داخل المدارس

وقال وزير التربية والتعليم : نسعى للتخفيف على الأسر المصرية ذات الدخل المحدود من ضغط الدروس الخصوصية ، البكالوريا ستقلل على الدروس الخصوصية

عودة الطلاب للمدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب الحضور كانت في العام قبل الماضي لا تتجاوز 15%، وارتفعت العام الماضي إلى ما بين 80 % و85%، لتصل هذا العام إلى ما بين 85% و90%.

وسبق وأن شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن إجراءات تطبيق الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة ، هي آليات اتخذتها الوزارة لضمان عملية تعليمية جيدة داخل الفصول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدة أن المحفز الرئيسى للطالب هو النجاح

إجراءات مكافحة الدروس الخصوصية



وقبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم مكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد من خلال :