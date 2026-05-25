تعليق صادم من المرشح لرئاسة ريال مدريد بشأن غياب اللاعبين عن كأس العالم 2026

علق إنريكي ريكيلمي، المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، على غياب لاعبي الملكي عن قائمة منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.

وقال ريكيلمي، في تصريحات صحفية: “إنه يوم حزين بعض الشيء لريال مدريد، فعدم وجود أي ممثل للنادي في قائمة المنتخب الإسباني يحدث لأول مرة منذ 16 بطولة كأس عالم”.

وأكد: "إنه أمر يدعو للقلق، نأمل ألا يتكرر هذا مجددًا أبدًا، وأن تُتخذ القرارات المناسبة".

وأضاف: "هل اعتبرت تعيين أربيلوا لتدريب ريال مدريد مجرد “تجربة”؟ نعم، ربما قد لا يكون الشخص المناسب في هذا التوقيت (رغم احترامي له وتمنياتي له بالأفضل)".

واختتم: "لكن ريال مدريد في هذه المرحلة يحتاج إلى مدربين يشكلون مرجعية عالمية ويحظون باحترام كبير في غرف الملابس".