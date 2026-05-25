أرنولد يوجه رسالة مؤثرة لجماهير ريال مدريد

تحدث الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد عن موسمه الأول مع ريال مدريد مؤكدًا على صعوبة التأقلم إلا أنه شدد على شعوره بالاستقرار حاليًا.

وقال لاعب ليفربول في منشور عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام": "يا جماهير مدريد، لقد استقبلتموني بحفاوة بالغة منذ اليوم الأول لوصولي، كنتم بمثابة حصن لي".

وأضاف: "استغرق الأمر مني بضعة أشهر لأتأقلم مع الأجواء الجديدة، لكنني الآن أشعر وكأنني في بيتي".



وتابع: "سأحظى براحة جيدة وأعمل بجد خلال الصيف".

وختم: "أعدكم بأننا سنعيد الألقاب إلى هذا النادي الرائع الموسم المقبل".



وقد انتقل أرنولد إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية خاصًة بعد نهاية تعاقده مع الريدز.