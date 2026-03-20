أفضل من نيمار.. أرنولد يتغنى بموهبة محمد صلاح

تغنى الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني بالدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وزميله السابق بالريدز، مشيرًا إلى أنه أفضل من نيمار دا سيلفا لاعب فريق سانتوس.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية: "نيمار لاعب مذهل، ومسيرته رائعة وما حققه رائع حقًا، ولكن بالنسبة لي، اللعب مع مو، والتدريب معه يوميًا، ومشاهدة التضحيات التي قام بها، والأرقام التي يحققها، تجعل اختياري واضحًا.. مو صلاح، بكل بساطة".

وأضاف: "اللعب ضده صعب للغاية، إنه لاعب رائع وسيظل أحد أساطير كرة القدم التي سيتذكرها الجميع".

يذكر أن أرنولد قد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من ليفربول.