غياب نيمار عن منتخب البرازيل.. أنشيلوتي يوضح الحقيقة

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل لكرة القدم عن سبب غياب النجم نيمار دا سيلفا عن قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري.

مواعيد مباريات البرازيل

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي مباراتين وديتين أمام منتخب فرنسا لكرة القدم ومنتخب كرواتيا لكرة القدم يومي 26 و31 مارس ضمن برنامج الاستعداد قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان القائمة أن قرار عدم استدعاء نيمار يعود في المقام الأول إلى حالته البدنية مؤكدا أن الجهاز الفني يفضل الاعتماد على لاعبين يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية خلال هذه المرحلة من التحضيرات.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن نيمار ما زال بحاجة إلى مزيد من العمل لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل مؤكدا في الوقت ذاته أن الباب لا يزال مفتوحًا أمامه للعودة إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موعد البطولة العالمية.

وأكد أن تقييم الجهاز الفني للنجم البرازيلي لا يتعلق بمستواه الفني حيث يرى أنه لا يزال يمتلك قدرات كبيرة داخل الملعب لكنه يحتاج فقط إلى استعادة حالته البدنية المثالية ليقدم أفضل ما لديه مع المنتخب.

وكشف أنشيلوتي أيضا أنه التقى نيمار خلال زيارته إلى مدينة ساو باولو في سبتمبر الماضي مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع اللاعب باستمرار خلال مشاركاته مع فريقه تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن انضمامه في المستقبل.

ويعود آخر ظهور لنيمار بقميص منتخب البرازيل إلى أكتوبر 2023، قبل أن يغيب عن المشاركات الدولية لفترة طويلة بسبب الإصابة.