رئيس التحرير
طه جبريل
إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل

البنك المركزي
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة بخصوص اتجاه البنك المركزي في أصدار بعض العملات الجديدة، وكان آخرها أصدرا فئة 10 آلاف جنيه، كعملة ورقية، لكن الحكومة حسمت الجدل المثار وأكد البنك المركزي المصري عدم صحة تلك المزاعم، مشددًا على عدم وجود أي توجه حالي لطرح فئات نقدية جديدة خارج العملات المتداولة رسميًا في السوق.

ونفى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يعلن عن أي قرارات أو دراسات تتعلق بطرح فئات نقدية جديدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن  الواقع الاقتصادي والنقدي في مصر لا يحتاج إلى إصدار عملات بفئات أكبر، موضحًا أن الاتجاه الحالي للدولة يقوم على تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الأموال النقدية بشكل مباشر.

وأوضح أن بعض الشائعات يتم تداولها بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحديث عن إصدار فئات نقدية كبيرة بعيد تمامًا عن الواقع.

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه المصري يتحرك وفق آليات السوق وسياسة سعر الصرف المرن، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التذبذبات الطبيعية نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الدولة تعاملت مع الأمر بإجراءات نقدية ومالية ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة فئة الـ 10 آلاف جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد  بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، ولا توجد حاليًا أي خطط أو دراسات تتعلق بطرح هذه الفئة النقدية أو أي عملات ورقية أو بلاستيكية من فئات جديدة، بخلاف الفئات المتداولة بالفعل داخل السوق المصرية.

وأشار البنك المركزي إلى أن الورقة النقدية فئة الـ 200 جنيه تعد أكبر فئات النقد الورقية المتداولة في مصر حاليًا

وتتنوع فئات العملات الورقية المتداولة بالسوق ما بين الجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه، فيما تضم العملات البلاستيكية فئتي الـ 10 و20 جنيهًا

وتتمتع تلك العملات كافة بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

