حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه.. خبير يوضح

نفى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يعلن عن أي قرارات أو دراسات تتعلق بطرح فئات نقدية جديدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الواقع الاقتصادي والنقدي في مصر لا يحتاج إلى إصدار عملات بفئات أكبر، موضحًا أن الاتجاه الحالي للدولة يقوم على تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الأموال النقدية بشكل مباشر.

وأوضح أن بعض الشائعات يتم تداولها بهدف إثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحديث عن إصدار فئات نقدية كبيرة بعيد تمامًا عن الواقع.

وأشار إلى أن سعر صرف الجنيه المصري يتحرك وفق آليات السوق وسياسة سعر الصرف المرن، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض التذبذبات الطبيعية نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الدولة تعاملت مع الأمر بإجراءات نقدية ومالية ساهمت في الحفاظ على استقرار السوق.