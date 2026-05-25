دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

يوم التروية هو أحد أعظم أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ويحرص المسلمون في هذا اليوم على الإكثار من الطاعات لطلب المغفرة والثواب، لذا يبحث كثيرون عن أعمال يوم التروية، وفضل يوم التروية، وأفضل الأدعية المستحبة، وما يستحب للحاج وغير الحاج فعله في هذا اليوم العظيم الذي يسبق يوم عرفة وفي السطور التالية نتعرف على أحب الأعمال إلى الله في هذا اليوم المبارك.

دعاء يوم التروية 2026

اللَّهُمَّ في يوم التروية، اروِ قلوبنا بفيض رحمتك وعظيم مغفرتك، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا، وعافنا واعف عنا، واصرف عنا كل سوء. اللَّهُمَّ إنَّا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، ويسّر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللَّهُمَّ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللَّهُمَّ يسّر للحجيج حجهم، وتقبل منهم طاعاتهم، واكتب لنا حَجَّ بيتك الحرام وزيارته مرات عديدة.

أدعية يوم التروية

اللهم في يوم التروية وفي هذه الأيّام المباركات، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الدعاء بقول: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علاني وسري، أولّه وآخره».

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ في يوم التروية منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.

«اللهمّ إني أسألك في يوم التروية الجنة، ونعيمها، ورضاك، وأسألك العفو منك، والقلب السليم، والإيمان بك، واليقين بك».

اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي وجنبني الفتن واهدني الصراط المستقيم.

«اللهمّ إنّك تعلم حاجتي فأعطني ما هو خير لي، واصرف عنّي ما هو شرّ لي، واكتب لي الخير أينما كنت».

دعاء يوم التروية لغير الحاج

اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، وأسألك باسمك الأعظم أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية بالرحمة وأن تتنزّل بالنّور عليهم وآنس وحشتهم ويمّن كتابهم ويسر حسابهم وحسابنا يارب العالمين.

اللهم في ثامن يوم من أيام ذي الحجة الفضيل لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضیلة إلا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبنائنا، وبناتنا، وأزواجنا، وغفرت لموتانا، وشفیت مرضانا.

اللهم في يوم التّروية وفي هذه الأيّام المباركات، رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فيا ربّ لك الحمد كلّه، أنت القابض وأنت الباسط، وأنت الهادي والمعطي، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك، وفضلك ورزقك، اللهم أدم علينا نعيمك.

دعاء يوم التروية: «اللهم ارونا من أنهار الجنة وارزقنا شربة من يد حبيبنا سيد الخلق». دعاء يوم التروية: «اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام».

اللهم يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، اللهم مع هذه النّفحات الطّيبة من ساعات التروية التي أكرمتنا ببلوغها، أسألك أن تُصلح لي شأني كُلّه، اللهم اقسم لي الخير حيثُ كان، واصرف عنّي الشّر والشّرور والعِصيان.

دعاء يوم التروية مكتوب

اللهم اروي قلوبنا جبراً وفرحاً بالاستجابة

اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب

اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.

دعاء يوم التروية للميت

اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء.

اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم

دعاء يوم التروية يجمع لك خيري الدنيا والاخرة

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا».

دعاء يوم التروية للحاج

اللهم في يوم التروية اروي ظمأنا يوم العطش الأكبر وارزقنا شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا رؤية وجهك الكريم، اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين، «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

دعاء يوم التروية قصير

1- «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

2- «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي».

3- «رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4- «لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

5- «رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ».

6- «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».

7- «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

8- «وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

9- «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

10- «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ>

11- «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ».

12- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ»

13- «رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ».

14- «رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

15- «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».

أعمال الحجاج في يوم التروية

وفي السياق وضحت وزارة الأوقاف أعمال يوم التروية وهي كالآتي :

الإحرام: يبدأ يوم التروية بإحرام المتمتع من مكانه الذي ينزل فيه، سواء كان في مكة أو خارجهاف فقد وثق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذه اللحظة في وصفه الدقيق لحجة الوداع قائلًا: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ»

المبيت في مِنى: بعد الإحرام يوم التروية يتوجه الحجيج إلى مشعر منى قبل زوال الشمس ليمكثوا فيه

أداء الصلوات الصلوات: يُستحب أداء الصلوات الخمس في مِنى

الاستعداد للوقوف بعرفة: يستعد الحجاج في يوم التروية للوقوف بصعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

الأعمال المستحبة يوم التروية لغير الحاج

الصيام: يُستحب صيام هذا اليوم لغير الحاج كونه أحد الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

أداء الطاعات: يفضل لغير الحاج يوم التروية وأيام العشر من ذي الحجة عمومًا الإكثار من الذكر، والتكبير، وقراءة القرآن والتصدق.