بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على ريال مدريد بنهائي كأس الأبطال

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق شباب برشلونة وفريق شباب ريال مدريد بتقدم برشلونة بنتيجة 1-0، في نهائي كأس الأبطال.

وسجل اللاعب رقم 6 هدف فريق برشلونة في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة.

تشكيل برشلونة

أعلن بول بلانيس، مدرب فريق شباب برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في نهائي كأس الأبطال.

ومن المقرر أن تلعب مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس الأبطال، اليوم الأحد.

وشهد تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد تواجد المحترف المصري حمزة عبدالكريم أساسيًا لقيادة هجوم البارسا.

ويتواجد حمزة عبدالكريم مع برشلونة معارًا من الأهلي، مع وجود بند يتيح أحقية الشراء للنادي الكتالوني.

ويشهد الموسم الجاري تألقًا كبيرًا لـ حمزة عبدالكريم مع البارسا، وقاد فريقه للتأهل لنهائي كأس الأبطال، بعد الفوز على لاس بالماس، وتسجيله هدفًا.

ويتطلع حمزة عبدالكريم للحصول على ثاني ألقابه مع برشلونة للشباب، بعدما كان قد توج رفقة الفريق بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.



