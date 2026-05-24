الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أولي هونيس يحسم الجدل: هاري كين لن يرحل إلى برشلونة

إسلام مقلد

علق أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، على الأنباء المتداولة بشأن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، مؤكدًا تمسك بايرن ميونخ الكامل بمهاجمه المتألق.

هونيس: بايرن يشتري ولا يبيع

وقال هونيس في تصريحات صحفية عقب تتويج الفريق البافاري بلقب كأس ألمانيا: "هاري كين أفضل صفقة قمنا بها على الإطلاق.. بايرن ميونخ نادٍ يشتري اللاعبين، وليس ناديًا يبيعهم".

رسالة واضحة إلى برشلونة

وعند سؤاله حول إمكانية رحيل كين حال وصول عرض ضخم من برشلونة، رد هونيس بشكل حاسم: "نعم، سيبقى بالتأكيد.. بالإضافة إلى ذلك، برشلونة لا يملك المال أصلًا".

موسم تاريخي لـ هاري كين

وجاءت تصريحات هونيس بعد تألق كين اللافت في نهائي الكأس أمام شتوتجارت، حيث سجل ثلاثية كاملة قادت بايرن للفوز بثلاثية نظيفة والتتويج بالبطولة.

وحقق العملاق البافاري الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما توج أيضًا بلقب الدوري الألماني، ليصل إلى الثنائية رقم 14 في تاريخه، بينما رفع كأس ألمانيا للمرة الـ21.

