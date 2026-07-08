محامية تحذر من الإعلانات العقارية المضللة

حذرت المحامية دينا عدلي حسين المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لبيع الشقق أو الشاليهات بأسعار منخفضة.

وأكدت على أن الأسعار المعلنة في كثير من الأحيان لا تعكس التكلفة الفعلية للوحدة العقارية.

وقالت دينا عدلي حسين، خلال حوارها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الشركات تكتفي غالبًا بالإعلان عن قيمة مقدم الحجز، بينما تظهر لاحقًا التزامات مالية أخرى تشمل الوديعة، وأقساط الصيانة، والدفعات الدورية، وغيرها من الرسوم التي لم يتم توضيحها منذ البداية.

وشددت على ضرورة عدم سداد أي مبالغ مالية كبيرة أو إتمام عمليات شراء العقارات عبر الإنترنت قبل التحقق من جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدة، والتأكد من إجمالي التكلفة والالتزامات المالية المترتبة على التعاقد، لتجنب الوقوع ضحية للإعلانات المضللة.