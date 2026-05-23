رياضة

بسبب الشماريخ.. حادث مؤسف خلال نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونيخ وشتوتجارت

إسلام مقلد

شهدت مباراة نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونخ وشتوتجارت، مساء اليوم السبت، توقفا لعدة دقائق بسبب الألعاب النارية التي أشعلتها الجماهير.

وافتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق نجمه الإنجليزي، هاري كين، من ضربة رأس في الدقيقة 55، إثر تمريرة عرضية من زميله الفرنسي، مايكل أوليسيه.

وفور إحراز كين هدف التقدم للفريق البافاري، أشعلت جماهير بايرن ميونخ عشرات الألعاب النارية في الملعب الأولمبي ببرلين، ما أدى إلى تغليف الاستاد بدخان كثيف.

وأمام هذا الوضع، اضطر حكم المباراة لإيقاف اللعب لنحو 6 دقائق، قبل أن يستأنفه مجددا، رغم أن الرؤية لم تكن قد اتضحت بشكل كامل بعد.

تتويج بايرن ميونيخ باللقب

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب بطولة كأس ألمانيا بعد الفوز على شتوتجارت بنتيجة 3-0، في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين

وسجل أهداف بايرن ميونيخ هاري كين في الدقائق 55 و80 و90+2 من عمر اللقاء.

حضور مورينيو

وحرص البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي، على حضور نهائي بطولة كأس ألمانيا لموسم 2025–2026، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين، بين فريقي شتوتجارت وبايرن ميونيخ.

تشكيل الفريقين

أعلن المدير الفني لفريق شتوتجارت، تشكيل فريقه لمواجهة فريق بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

تشكيل شتوتجارت

في حراسة المرمى: ألكسندر نوبل.

في خط الدفاع: رامون هيندريكس، جيف تشابوت، لوكاس جاكويز.

في خط الوسط: جامي ليويلنج، أندرياس، ماكسميليان، كريس فيهريش.

في خط الهجوم: ديميروفيتش، أنجلو ستيلر، دينيز أنوداف.

تشكيل بايرن ميونيخ

أعلن فينسنت كومباني مدرب فريق بايرن ميونخ عن التشكيل الرسمي لمباراته ضد شتوتجارت التي جمعت الفريقين على "الملعب الأولمبي" في العاصمة برلين في نهائي كأس ألمانيا لموسم 2025–2026.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أوربيج

الدفاع: أوباميكانو، تاه، كيميتش

الوسط: ستانسيتش، جمال موسيالا، لايمر، بافلوفيتش

الهجوم: هاري كين، لويس دياز، أوليس

كفتة البذنجان

2CV الكلاسيكية

طريقة عمل معمول التمر الهش

هاندا أرتشيل

