إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

بين جنون الذهاب وحسابات الإياب.. هل ينتصر الهجوم أم تفرض التفاصيل كلمتها في موقعة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان الليلة؟

محمود أحمد

على عكس ما قد توحي به نتيجة الذهاب المجنونة لا يبدو أن الفصل الثاني بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون مجرد امتداد لمهرجان الأهداف.. فالمواجهة التي يحتضنها ملعب أليانز أرينا تحمل هذه المرة طابعًا أكثر تعقيدًا حيث تختلط الرغبة في الهجوم بحتمية الحذر وتصبح التفاصيل الصغيرة أكثر تأثيرًا من الاندفاع الكبير.

مباراة الذهاب التي انتهت بفوز باريس (5-4) لم تكن مجرد عرض هجومي بل كشفت أيضًا عن هشاشة دفاعية لدى الفريقين وهو ما يضع المدربين أمام اختبار مختلف تمامًا في الإياب.

الإسباني لويس إنريكي الذي أعاد تشكيل هوية الفريق الباريسي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن فلسفته القائمة على الضغط والاستحواذ لكنه يدرك في الوقت ذاته أن تكرار الأخطاء الدفاعية قد يكون مكلفًا هذه المرة.

في المقابل يقف البلجيكي فينسنت كومباني أمام معادلة دقيقة: فريقه مطالب بالهجوم لتعويض فارق الهدف لكن دون الانزلاق إلى نفس الفوضى التي كلفته خمسة أهداف في باريس. هنا تحديدًا تظهر ملامح التحول في شخصية بايرن هذا الموسم فريق يريد السيطرة لكن بعقلانية أكبر.

أليانز أرينا.. سلاح بافاري مزدوج

يعول بايرن كثيرًا على عاملي الأرض والجمهور ليس فقط للدفع الهجومي بل لفرض إيقاع نفسي مختلف على المنافس فالفريق الألماني الذي يسعى لبلوغ النهائي الـ12 في تاريخه يدرك أن ملعبه كان دائمًا ورقة قوة أمام الفريق الفرنسي حيث تفوق في أغلب المواجهات المباشرة على أرضه.

لكن التاريخ وحده لا يكفي خاصة أن بايرن يواجه عقدة واضحة في هذا الدور تحديدًا بعدما فشل في قلب تأخره ذهابًا في معظم المناسبات السابقة وهو ما يجعل البداية القوية ضرورة لكن دون تهور.

غياب حكيمي.. نقطة تحول تكتيكية

من أبرز ملامح هذه المواجهة غياب أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان وهو غياب لا يقاس فقط بقيمة اللاعب بل بتأثيره التكتيكي فالظهير المغربي كان أحد مفاتيح اللعب في التحولات الهجومية لكن اندفاعه ترك مساحات استغلها بايرن بوضوح في الذهاب.

غيابه قد يمنح إنريكي توازنًا دفاعيًا أكبر لكنه في المقابل قد يقلل من خطورة الفريق على الأطراف وهي معادلة تحتاج إلى حلول مبتكرة خاصة أمام فريق يجيد استغلال المساحات.

صراع الأجنحة والحسم في العمق

يعتمد بايرن بشكل كبير على تحركات قائده هاري كين الذي يعيش فترة توهج لافتة لكن الخطورة الحقيقية قد تأتي من الأطراف حيث يبرز لويس دياز كأحد أهم أسلحة الفريق بقدرته على خلق الفرص في أصعب الظروف إلى جانب الفرنسي مايكل أوليسيه.

على الجانب الآخر يملك باريس ترسانة هجومية لا تقل خطورة بقيادة عثمان ديمبيلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا اللذين قدما عرضًا لافتًا في الذهاب إلى جانب حيوية جواو نيفيش في وسط الملعب.

مشروعان مختلفان

المواجهة لا تتعلق فقط بنتيجة بل بصدام بين مشروعين كرويين. بايرن مع كومباني يمثل نموذج الاستقرار التدريجي وإعادة البناء الهادئ بينما يعكس باريس مع إنريكي ثورة تكتيكية نقلت الفريق من الاعتماد على النجوم إلى منظومة جماعية متكاملة.

كلا المدربين نجح في فرض بصمته سريعًا لكن اختبار الليلة يتجاوز الأفكار إلى القدرة على إدارة التفاصيل تحت الضغط وهي السمة التي غالبًا ما تصنع الفارق في هذا الدور.

هل يتكرر الجنون؟

رغم كل المؤشرات التي تدعو للحذر تبقى طبيعة الفريقين الهجومية عاملًا قد يدفع المباراة نحو سيناريو مفتوح من جديد. لكن الفارق هذه المرة أن كل هدف قد يكون حاسمًا وكل خطأ قد ينهي الحلم.

في أليانز أرينا لن تكون المسألة من يسجل أكثر فقط بل من يخطئ أقل وبين اندفاع بافاري ورغبة باريس في تأكيد تفوقه تتجه الأنظار إلى مواجهة قد لا تكون بنفس صخب الذهاب لكنها بالتأكيد ستكون أكثر قسوة وحسمًا.

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
