قمة أوروبية نارية.. موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب أليانز أرينا مواجهة من العيار الثقيل، حين يستقبل بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025–2026.

كان الفريق الباريسي قد حسم لقاء الذهاب بنتيجة 5-4، ليضع قدمًا في النهائي قبل موقعة الإياب الحاسمة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تقام المباراة الأربعاء 6 مايو 2026، وتنطلق صافرة البداية في:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تُنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

أسندت الشبكة مهمة التعليق إلى حسن العيدروس.

أفضلية باريس وترقب ألماني

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بأفضلية نسبية بعد فوزه ذهابًا، بينما يسعى بايرن ميونخ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي في واحدة من أقوى مواجهات الموسم.