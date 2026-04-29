نجم باريس سان جيرمان بعد الفوز على بايرن ميونخ: المباراة الأفضل في مسيرتي

أكد فيتينها، لاعب باريس سان جيرمان، أن مواجهة فريقه أمام بايرن ميونخ كانت الأفضل في مسيرته حتى الآن، مشيرًا إلى أنها من أكثر المباريات متعة وإثارة بالنسبة له داخل الملعب.

وقال فيتينها في تصريحات تلفزيونية" إن المباراة كانت على أعلى مستوى، موضحًا أن جميع مشجعي كرة القدم استمتعوا بها، وأن اللاعبين على أرض الملعب عاشوا أجواءً حماسية استثنائية.

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان أن مثل هذه المواجهات الكبيرة هي ما يحلم به أي لاعب طوال الموسم، نظرًا لقوتها وأهميتها الفنية والجماهيرية.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر مواجهة الذهاب بنتيجة 5-4 أمام باريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة وأهدافًا عديدة.

وتُقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا، حيث يحتاج بايرن ميونيخ إلى الفوز بفارق هدفين للتأهل مباشرة إلى النهائي، أو بهدف واحد على الأقل لفرض نتيجة التعادل في مجموع المباراتين واللجوء إلى سيناريوهات إضافية.