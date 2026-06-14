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الصناعات الغذائية المصرية تحقق 2.43 مليار دولار صادرات خلال 4 أشهر بنمو 7.1%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعات الغذائية المصرية تحقق 2.43 مليار دولار صادرات خلال 4 أشهر بنمو 7.1%

الصادرات
الصادرات
ولاء عبد الكريم

أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية واصلت أداءها الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مسجلة نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بـ2.272 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7.1% وبزيادة بلغت 161 مليون دولار.
وأوضح بزان أن هذا الأداء يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها التصديرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الرئيسية والواعدة.
 

وأشار إلى أن شهر أبريل سجل أعلى قيمة صادرات شهرية خلال الفترة، حيث بلغت الصادرات 694 مليون دولار مقابل 631 مليون دولار خلال أبريل 2025، بنمو 10.1%، ما يعكس استمرار تحسن الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، حافظت الدول العربية على صدارة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة صادرات بلغت 1.126 مليار دولار تمثل 46% من إجمالي الصادرات، فيما جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 551 مليون دولار تمثل 23% من الإجمالي، محققاً أعلى قيمة نمو بين المجموعات الرئيسية بزيادة بلغت 72 مليون دولار ونسبة نمو 15%.
وأضاف أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بنسبة 11% لتصل إلى 160 مليون دولار، بينما سجلت صادرات باقي دول العالم نمواً مماثلاً بنسبة 11% لتبلغ 441 مليون دولار، في حين تراجعت صادرات الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 6% لتسجل 155 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأهم الأسواق المستوردة، تصدرت المملكة العربية السعودية القائمة بصادرات بلغت 213 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 21%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 110 ملايين دولار ونمو 22%.
وأكد بزان أن السوق الإسبانية كانت الأسرع نمواً خلال الفترة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 103% لتسجل 103 ملايين دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت الطعام وزيت الزيتون والزيتون المصنع. كما حققت الصين نمواً بنسبة 42% لتصل الصادرات إليها إلى 82 مليون دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 47%، وإلى المملكة المتحدة بنسبة 61%.
وعلى مستوى السلع المصدرة، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة الصادرات الغذائية بقيمة 321 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 11%، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 202 مليون دولار، بينما جاءت الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 159 مليون دولار، مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 128% وبزيادة قيمتها 90 مليون دولار، لتصبح أكبر مساهم في نمو الصادرات السلعية خلال الفترة.
كما سجلت عدة سلع معدلات نمو قوية، من بينها زيت الزيتون بنسبة 124%، والملح بنسبة 79%، والشحوم والدهون بنسبة 58%، والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 33%، والزيتون المصنع بنسبة 19%، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أسواق إسبانيا والسعودية وفلسطين والصين والمملكة المتحدة ساهمت بأكثر من نصف الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال أول أربعة أشهر من العام، فيما قادت الشيكولاتة والفراولة المجمدة وزيوت الطعام وزيت الزيتون والملح والشحوم والدهون نمو الصادرات المصرية خلال الفترة.
وشدد بزان على أن النتائج المحققة تؤكد قدرة قطاع الصناعات الغذائية على دعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، مشيراً إلى أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه الترويجية والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب دعم جهود فتح الأسواق الجديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

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