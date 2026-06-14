ارتفاع الطماطم واستقرار البصل.. أسعار الخضراوات اليوم الأحد في الأسواق

شهدت أسعار الطماطم اليوم، الأحد، ارتفاعا طفيفا، فيما استقر سعر البطاطس والبصل.

أسعار الخضراوات اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الخضراوات اليوم، الأحد 14-6-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الطماطم اليوم، الأحد، تراوح بين 6 و12 جنيها في الجملة لتصل إلى الأسواق بين 15 و20 جنيها للكيلو.

سعر البطاطس اليوم تتراوح من 7 إلى 13 جنيها في الجملة، لتتراوح بين 13 و20 جنيها.

فيما يتراوح سعر البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات، لثصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيها.

سعر البصل الأحمر يتراوح بين 6 و7.50 جنيه، ليصل إلى الأسواق بين 8 و13 جنيها.

سعر الكوسة يتراوح بين 15 و21 جنيها، لتصل إلى الأسواق بين 25 و35 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش يتراوح بين 10 و20 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 20 و30 جنيها.

سعر الفاصوليا بين 16 و22 جنيها.

سعر الباذنجان البلدي بين 8 و14 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 12 و20 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض بين 5 و13 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيها.

سعر الفلفل الرومي البلدي بين 7 و13 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 12 و20 جنيها.

سعر الفلفل الرومي الصوب بين 7 و13 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 12 و20 جنيها.

سعر الفلفل الحامي البلدي بين 7 و15 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 12 و20 جنيها.

سعر الفلفل الألوان بين 10 و30 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 30 و40 جنيها.

سعر الفلفل الحامي الصوب بين 7 و15 جنيها ليصل إلى الأسواق بين 12 و20 جنيها.

سعر الملوخية اليوم بين 5 و9 جنيهات، ليصل إلى الأسواق بين 10 و20 جنيها.

سعر الخيار الصوب بين 13 و17 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 20 و25 جنيها.

سعر الخيار البلدي بين 10 و15 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 15و20 جنيها.

سعر البامية بين 20 و45 جنيها ليصل إلى الأسواق بين 30 و50 جنيها.

سعر القلقاس بين 8 و12 جنيها، ليصل إلى الأسواق بين 12 و20 جنيها.

سعر الثوم بين 20 و35 جنيها ليصل إلى الأسواق بين 25 و40 جنيها.

سعر اللفت بين 4 و6 جنيهات ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيها.

سعر البنجر بين 5 و8 جنيهات، ليصل إلى الأسواق بين 10 و15 جنيها.