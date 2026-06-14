تعرّض للإيقاف مرتين.. أيمن دجيش يفجر مفاجأة عن حكم مباراة مصر وبلجيكا

كشف أيمن دجيش، الحكم السابق، عن تعرض حكم مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، رامون أباتي، للإيقاف مرتين من قبل، مشيرًا إلى أنه يميل إلى احتساب ركلات الجزاء بكثرة.

وقال الحكم أيمن دجيش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية كأس العالم» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «حكم مباراة مصر وبلجيكا، رامون أباتي، يحتسب ركلات جزاء كثيرة، وقد تعرض للإيقاف مرتين وكانت لديه بعض الأزمات».

وأضاف: «لا يوجد حكم يمكن وصفه بأنه الأفضل في العالم بشكل مطلق، فقد يكون الحكم موفقًا في وقت، وغير موفق في وقت آخر».



وتابع: «هناك تقنية الفيديو (VAR)، ولا داعي للقلق من رامون أباتي، وإن شاء الله يُقدم مباراة جيدة. هو يحتل الترتيب الثالث بين حكام البرازيل، وبالتأكيد يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه حكم جيد ليستحق التواجد في كأس العالم».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في تمام العاشرة مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.