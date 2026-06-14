قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير أساسي و3 دفاع وهجوم.. ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا
سي إن إن: سيصل وسطاء قطريون إلى إيران للمساعدة في إتمام الاتفاق
أحمد جلال: المغرب مُرشّح للمربع الذهبي.. والعرب يقارعون الكبار في المونديال
الأرصاد الجوية: طقس حار نهارًا ونشاط للرياح.. والصعيد يصل لـ 43 درجة
تعرّض للإيقاف مرتين.. أيمن دجيش يفجر مفاجأة عن حكم مباراة مصر وبلجيكا
مونديال 2026.. إجراء جديد فى منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 2.43 مليار دولار صادرات خلال 4 أشهر بنمو 7.1%
فرج عامر: المغرب أعطت العالم درسًا في كرة القدم .. فمتى تصبح مصر مثلها؟
وزير الصناعة يبحث مع الأكاديمية العربية دعم المشروعات الناشئة وتأهيل الكوادر
فانس وقاليباف يشاركان في اجتماع حاسم تمهيدًا لاتفاق أمريكي إيراني
إشادة مغربية واعتراف برازيلي.. ماذا قال وهبي وأنشيلوتي بعد قمة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟
«دياز انضرب على وشه» .. أيمن دجيش يكشف 3 حالات تحكيمية جدلية في مباراة المغرب والبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرّض للإيقاف مرتين.. أيمن دجيش يفجر مفاجأة عن حكم مباراة مصر وبلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

كشف أيمن دجيش، الحكم السابق، عن تعرض حكم مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026، رامون أباتي، للإيقاف مرتين من قبل، مشيرًا إلى أنه يميل إلى احتساب ركلات الجزاء بكثرة.

وقال الحكم أيمن دجيش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية كأس العالم» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: «حكم مباراة مصر وبلجيكا، رامون أباتي، يحتسب ركلات جزاء كثيرة، وقد تعرض للإيقاف مرتين وكانت لديه بعض الأزمات».

وأضاف: «لا يوجد حكم يمكن وصفه بأنه الأفضل في العالم بشكل مطلق، فقد يكون الحكم موفقًا في وقت، وغير موفق في وقت آخر».
 

وتابع: «هناك تقنية الفيديو (VAR)، ولا داعي للقلق من رامون أباتي، وإن شاء الله يُقدم مباراة جيدة. هو يحتل الترتيب الثالث بين حكام البرازيل، وبالتأكيد يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه حكم جيد ليستحق التواجد في كأس العالم».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في تمام العاشرة مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

أيمن دجيش مصر وبلجيكا مباراة مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

عصير القصب

احذر عصير القصب المغشوش.. بيان عاجل من وزارة التموين للمواطنين

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء

اقتراح برلماني بربط أداء المحافظات في التصالح بحوافز ومشروعات تنموية إضافية

المهندس أمين مسعود،

برلماني: كنت أول نائب منذ سنوات طويلة يطالب بالتحول للدعم النقدي لضمان العدالة

القمح

تحرك برلماني عاجل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الاستراتيجية

بالصور

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

علامات تكشف عصير القصب المغشوش.. احذرها

علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها
علامات تكشف عصير القصب المغشوش..احذرها

طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟
بعد ضبط عصير القصب المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذه المادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد