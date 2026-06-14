عبدالحميد بسيوني يكشف خطة منتخب مصر لإيقاف خطورة بلجيكا

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الأمريكي تميز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، مشيدًا بالأداء الذي قدمه خلال مواجهته أمام باراجواي في افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وقال بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "اعتمد المنتخب الأمريكي بشكل كبير على اللياقة البدنية، وقدم مباراة جيدة أمام باراجواي، واستحق الفوز وحصد نقاط اللقاء".

وتحدث نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب بلجيكا، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن سيعتمد على التنظيم الدفاعي والتوازن بين الدفاع والهجوم.

وأضاف: "أرى أن منتخب مصر سيخوض لقاء بلجيكا بتأمين دفاعي واضح، مع تواجد ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي من أجل زيادة الصلابة الدفاعية والحد من خطورة العناصر الهجومية في المنتخب البلجيكي".

وأوضح بسيوني أن نجاح هذا الأسلوب يتوقف على التزام اللاعبين بتنفيذ الأدوار المطلوبة منهم داخل الملعب، قائلًا: "لا بد من تطبيق الطريقة بالشكل الأمثل، خاصة أن كل لاعب يدرك مهامه جيدًا داخل الملعب، وهو ما يمنح المنتخب قدرة أكبر على التعامل مع مجريات المباراة".

وأشار إلى أن حسام حسن يملك ثقة كبيرة في قدرات حمدي فتحي، خاصة في مركز قلب الدفاع، موضحًا: "حسام حسن يثق في إمكانيات حمدي فتحي عند مشاركته في مركز قلب الدفاع، لما يمتلكه من خبرات وقدرات دفاعية تساعد المنتخب في المباريات الكبرى".

واختتم عبدالحميد بسيوني تصريحاته بالتأكيد على أهمية دور خط الوسط في مواجهة بلجيكا، قائلًا: "إن تواجد مروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب سيمنح المنتخب مزيجًا من التأمين الدفاعي والقدرة على أداء المهام الهجومية، وهو ما سيساعد الفريق على تحقيق التوازن المطلوب أمام منافس قوي بحجم منتخب بلجيكا".