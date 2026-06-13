خالد الغندور : جلسة وتعليمات خاصة تؤكد حراسة "شوبير" مرمى مصر أمام بلجيكا

قال الإعلامي خالد الغندور، أن معسكر منتخب مصر في أمريكا، شهد أكثر من جلسة مع الحارس مصطفى شوبير، من حسام حسن المدير الفني للفراعنة وسعفان الصغير مدرب الحراس.



وتابع الغندور في تصريحات لبرنامجه ستاد المحور، أن جلسة حسام حسن وسعفان الصغير مع شوبير، شهدت شرح نقاط القوة والضعف في صفوف بلجيكا وتعليمات خاصة حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية وبناء الهجمات من الخلف.

واضاف الغندور، أن الجلسة تؤكد قرار حسام حسن بالاعتماد على شوبير أساسيا في مباريات المنتخب بكأس العالم.

حراس منتخب مصر



واختتم الغندور أن حسام حسن أيضا يجهز جميع الحراس الشناوي ومهدي ومحمد علاء والتدريبات قوية في المعسكر، لكنه سيعتمد على شوبير.