مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟

كشف مجدي يوسف، مراسل “صدى البلد” في بروكسيل، الأراء داخل بلجيكا على مواجهة مصر لبلجيكا في كأس العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، :" في 12 يونيو عام 1990 التقى المنتخب المصري مع نظيره الهولندي المرعب في ذلك الوقت وأقيمت المباراة في باليرمو".

وأكمل مجدي يوسف:" حسام حسن لاعب المنتخب وقتئذ حصل على ركلة جزاء وسجلها مجدي عبد الغني".

وأوضح أن المباراة أقيمت في مدينة باليرمو، وحرص على الظهور الإعلامي من المدينة لتذكير العميد حسام حسن بإنجازه حينما كان لاعبا ليكرره وهو مدرب للفراعنة.

ولفت إلى أنه في بلجيكا يرون أن مباراة منتخب بلدهم أمام مصر هي عنق الزجاجة ويرون نسب الفوز 50 % للطرفين، معبرًا عن أمله في قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز وأن يقلد اللاعبين في احتفالاتهم عند التسجيل طريقة حسام حسن.

واستطرد مجدي يوسف، أن دوكو أفضل لاعبي بجليكا للأسف سوف يشارك مع منتخب بلاده، موضحًا أنه سوف يتم تكريم دي بروين بالمشاركة ولكن ليس طول الوقت نظرا لكبر سنه.

