ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم بل ليلة استثنائية أعادت تعريف المتعة الكروية حين تفوق باريس سان جيرمان على ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة حبست الأنفاس وخطفت أنظار العالم لتتحول سريعًا إلى حديث الصحافة الدولية التي أجمعت على وصفها بـ«المعركة الملحمية».

اللقاء الذي احتضنه ملعب بارك دي برانس لم يكن مجرد صراع على بطاقة التأهل بل عرض كروي مفتوح بلا قيود أعاد للأذهان فلسفة الكرة الشاملة التي ارتبطت بإرث يوهان كرويف وبلغت ذروتها لاحقًا مع بيب جوارديولا حيث طغت النزعة الهجومية على كل تفاصيل المواجهة.

الصحافة الفرنسية كانت الأكثر احتفاءً حيث عنونت صحيفة ليكيب المشهد بـ«كرة قدم شاملة» في إشارة إلى مباراة خرجت عن النص التكتيكي التقليدي فيما وصفت لو باريزيان اللقاء بأنه ساحر بكل بساطة بينما ذهبت لوموند إلى أبعد من ذلك معتبرة المواجهة نهائيًا قبل الأوان أوفى بكل وعوده.

في ألمانيا ورغم مرارة الخسارة لم تتردد الصحف في الإشادة بالمستوى الاستثنائي إذ وصفت بيلد المباراة بأنها واحدة من أعظم العروض في تاريخ البطولة مؤكدة أن الجماهير لم تفتن بهذا الشكل من قبل. أما سود دويتشه تسايتونج فرأت فيها نموذجًا لكرة قدم بلا قيود بينما اعتبرت دي فيلت أن ما حدث كان احتفالًا خالصًا باللعبة ووصفت كيكر اللقاء بأنه تبادل ضربات يخطف الأنفاس.

في إسبانيا ورغم تركيز الإعلام على نصف النهائي الآخر لم تغب الإشادة حيث تحدثت ماركا عن «تحية استثنائية لكرة القدم» بينما وصفت آس المباراة بأنها تاريخية بعد تسعة أهداف في وقت قياسي.

أما في إنجلترا فقد طرحت صحيفة الغارديان سؤالًا يعكس حجم الدهشة: هل شهدنا مباراة كهذه من قبل؟ معتبرة أن ما حدث كان عرضًا ينتمي إلى مستوى آخر من المتعة الإنسانية.

وامتد الإعجاب إلى خارج أوروبا حيث وصفت صحيفة نيويورك تايمز المواجهة بأنها كرة قدم في أعلى مستوياتها بينما ذهبت الصحافة البرتغالية إلى تشبيهها بعمل فني يستحق العرض في متحف.

أرقام استثنائية تعكس ليلة مجنونة

بعيدًا عن الانطباعات حملت المباراة أرقامًا نادرة عززت من قيمتها التاريخية إذ تُعد من بين المواجهات القليلة في نصف النهائي التي تشهد تسجيل تسعة أهداف وهو رقم يعكس الجرأة الهجومية غير المعتادة في هذا الدور الحاسم.

كما أنها واحدة من المباريات النادرة في الأدوار الإقصائية التي يسجل فيها كل فريق أربعة أهداف أو أكثر لتضع نفسها في مصاف المواجهات الكلاسيكية التي لا تُمحى من ذاكرة البطولة.

الطابع الهجومي كان السمة الأبرز حيث رفض الفريقان التراجع أو التحفظ واعتمدا على الضغط العالي واللعب المفتوح ما خلق مساحات واسعة وأسفر عن هذا الكم الكبير من الفرص والأهداف.

تفوق باريسي

نجح باريس سان جيرمان في فرض تفوقه الهجومي بفضل تنوع الحلول خاصة عبر الأطراف حيث لعب الدولي المغربي أشرف حكيمي دورًا محوريًا في صناعة الفرص والانطلاقات السريعة رغم التحديات الدفاعية التي واجهها أمام سرعة لاعبي بايرن.

في المقابل أظهر بايرن ميونيخ شخصية قوية حيث عاد من تأخر كبير وقلص الفارق مؤكدًا أن بطاقة التأهل لا تزال مفتوحة وأن الحسم تأجل إلى مواجهة الإياب.

إنريكي: مباراة لا تُصدق

من جانبه عبّر المدرب لويس إنريكي عن دهشته من نسق اللقاء مؤكدًا أنه من أكثر المباريات شراسة في مسيرته مشيرًا إلى أن النتيجة كانت قابلة للتغير في أي لحظة.

وأوضح أن التقدم بثلاثة أهداف دفع المنافس للمخاطرة ما تسبب في فقدان فريقه للسيطرة في بعض الفترات وهي نقطة شدد على ضرورة معالجتها قبل لقاء الإياب كما طمأن الجماهير بشأن حالة حكيمي مؤكدًا أن إصابته لا تتجاوز الإجهاد العضلي.

ثقة ديمبيلي.. وفخر كين

نجم المباراة عثمان ديمبيلي أكد أن فريقه سيدخل مواجهة الإياب بنفس العقلية الهجومية مشددًا على أن التأهل لم يُحسم بعد رغم الفوز.

في المقابل أبدى هاري كين فخره بأداء فريقه مؤكدًا أن العودة من تأخر كبير تعكس قوة شخصية بايرن وأن الفريق لا يزال يمتلك فرصة حقيقية في لقاء العودة.

موعد مع فصل جديد في ميونيخ

بهذا الانتصار يدخل باريس سان جيرمان مواجهة الإياب بأفضلية نسبية لكنها تبقى هشة في ظل الفارق الضئيل خاصة أن اللقاء المقبل سيُقام على ملعب أليانز أرينا حيث يسعى بايرن لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب في السادس من مايو في مواجهة يُتوقع أن تكون امتدادًا لهذه الليلة التاريخية في ظل إصرار الفريقين على مواصلة النهج الهجومي.