باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ 5-4 في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزاً مثيراً على بايرن ميونخ بخمس أهداف مقابل ثلاثة ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد بارك دو برانس في إياب دور نصف النهائى ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وافتتح بايرن ميونخ التهديف في الدقيقة 17، تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق هاري كين بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 25، بعد هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خفيتشا كفاراتسخيليا من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف باريس سان جيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعد ركلة ركنية لباريس سان جيرمان، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جواو نيفيز برأسية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى.

وتعادل بايرن موينخ في الدقيقة 41، بعد تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي بايرن ميونيخ أنهاها مايكل أوليسي بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل باريس سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 45+5، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عثمان ديمبيلي بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز باريس سان جيرمان النتيجة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 56، انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى من أشرف حكيمي أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها خفيتشا كفاراتسخيليا بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح باريس سان جيرمان فى تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 58، هجمة منظمة سريعة من لاعبي باريس سان جيرمان بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام أنهاها عثمان ديمبيلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص بايرن ميونخ الفارق ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65، بعد ركلة حرة مباشرة لبايرن ميونيخ في وسط ملعب باريس سان جيرمان، نفذها جوشوا كميتش بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها دايو أوباميكانو برأسية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وتمكن بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن لويس دياز من ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.



