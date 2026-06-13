قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذروة استهلاك الصيف.. وزير الري يوجه من الإسكندرية بإنهاء اختناقات ترعة النصر
بعد تصفير مستحقات الشركاء.. مدبولي من البحيرة: مستمرون في تقديم محفزات لجذب استثمارات البترول
قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج
بين مصلحة المستهلك وبقاء المنتج.. أزمة أسعار البيض تفرض نفسها على السوق
مدبولي يتفقد الشركة المصرية للغاز المسال في البحيرة
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للموظفين وقيمة الزيادة
وزيرة التضامن تناقش ترتيبات فعالية “ستارت 2026”
واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي: قيمة الأموال التي ستحصل عليها إيران تعتمد على ما تقدمه
الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانوني لقناة "النهار" ومسؤول صفحة أحمد شوبير
لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات
مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا
تخدم 34 قطارا يوميا.. كامل الوزير يتفقد ورشة "السد العالي" الجديدة بأسوان| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في منع كارثة محتملة بقرية مشطا التابعة لمركز طما، بعدما تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل سكني قبل امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو المنازل المجاورة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بدائرة مركز طما، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بوحدة إطفاء مشطا إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الموقف.

وفور وصول القوات، تبين أن النيران اشتعلت داخل غرفتين بالطابق الأرضي لمنزل مملوك للمواطن علي م. ع، حيث تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف من العقار؛ ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل الفوري لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع انتقالها إلى أجزاء أخرى من المنزل.

وخاض رجال الحماية المدنية سباقًا مع الوقت للسيطرة على الحريق، خاصة مع وجود محتويات قابلة للاشتعال داخل الغرف المتضررة، إلا أن سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي أسهما في احتواء النيران خلال وقت قصير، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاث والمحتويات الموجودة بالغرفتين، بينما نجحت جهود الإطفاء في الحفاظ على باقي أجزاء المنزل من التلف، وهو ما حد من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تتضاعف حال تأخر التدخل أو امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى.

وعقب الانتهاء من أعمال الإخماد والتبريد، بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

ويأتي الحادث ليؤكد مجددًا أهمية سرعة الإبلاغ عن الحرائق وضرورة التأكد من عوامل الأمان داخل المنازل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والتي قد تتسبب في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة الأحمال الكهربائية الزائدة أو أي أسباب أخرى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق طما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بإعلان الانفصال عن زوجها ووالد نجلها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

تظلمات التموين 2026

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات تفعيل البطاقة بعد الإيقاف

ترشيحاتنا

المتهم

بسبب الضوضاء .. القبض على سائق توك توك في البحيرة

المتهمين

تعدوا على جارتهم .. القبض على أجنبية ونجليها بالقليوبية

المنشور

الداخلية تكشف تفاصيل خلافات داخل كومبوند شهير بالجيزة

بالصور

فستان لافت.. نسرين أمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

إزالة 11 تعديا بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضي بالشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات
إزالة تعديات

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد