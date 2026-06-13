قبل أن يلتهمه بالكامل.. الحماية المدنية تحاصر حريقًا داخل منزل في سوهاج

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في منع كارثة محتملة بقرية مشطا التابعة لمركز طما، بعدما تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل منزل سكني قبل امتداد النيران إلى باقي أجزاء العقار أو المنازل المجاورة، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بدائرة مركز طما، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي دفعت بوحدة إطفاء مشطا إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الموقف.

وفور وصول القوات، تبين أن النيران اشتعلت داخل غرفتين بالطابق الأرضي لمنزل مملوك للمواطن علي م. ع، حيث تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف من العقار؛ ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل الفوري لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع انتقالها إلى أجزاء أخرى من المنزل.

وخاض رجال الحماية المدنية سباقًا مع الوقت للسيطرة على الحريق، خاصة مع وجود محتويات قابلة للاشتعال داخل الغرف المتضررة، إلا أن سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي أسهما في احتواء النيران خلال وقت قصير، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاث والمحتويات الموجودة بالغرفتين، بينما نجحت جهود الإطفاء في الحفاظ على باقي أجزاء المنزل من التلف، وهو ما حد من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تتضاعف حال تأخر التدخل أو امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى.

وعقب الانتهاء من أعمال الإخماد والتبريد، بدأت الجهات المختصة في إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع.

ويأتي الحادث ليؤكد مجددًا أهمية سرعة الإبلاغ عن الحرائق وضرورة التأكد من عوامل الأمان داخل المنازل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والتي قد تتسبب في زيادة مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة الأحمال الكهربائية الزائدة أو أي أسباب أخرى.