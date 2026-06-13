بعد فوضى الامتحانات بمدرسة روافع القصير.. محافظ سوهاج يصدر قرارات حاسمة

لم تمر أحداث مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية بسوهاج مرور الكرام، بعدما تحولت أجواء امتحانات الشهادة الإعدادية إلى مشهد من الفوضى والتجاوزات، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعًا وحاسمًا من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لإعادة الانضباط ومحاسبة المقصرين.

ماذا حدث؟

فور تلقيه تقريرًا عاجلًا من مديرية التربية والتعليم يتضمن تفاصيل الواقعة وما شهدته المدرسة من أعمال شغب وتكسير لبعض محتوياتها، إلى جانب وقوع مشادات وتعديات بين عدد من الطلاب.

تابع محافظ سوهاج الموقف بشكل مباشر، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية يجب أن تظل بيئة آمنة ومنضبطة تحافظ على هيبة العملية التعليمية وحقوق جميع الطلاب.

وفي أولى خطوات المحاسبة، أصدر محافظ سوهاج قرارًا بإيقاف رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات الرسمية، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الوقف، وذلك في إطار الوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور التي أدت إلى تفاقم الأحداث.

كما قرر محافظ سوهاج إحالة المعلم المكلف بعملية تسليم وتسلم المدرسة إلى التحقيق الفوري، بعدما كشفت المتابعة وجود تقاعس في الإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة في توقيتها، وهو ما اعتبرته المحافظة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

وأكدت محافظة سوهاج أن التحقيقات الجارية لن تقتصر على تحديد المسؤوليات الإدارية فقط، بل ستمتد إلى جميع الأطراف التي ثبت تورطها أو تقصيرها في التعامل مع الأحداث، مع تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة بكل حزم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدارس.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه واضح نحو فرض الانضباط داخل اللجان التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، خاصة خلال فترة الامتحانات التي تتطلب أعلى درجات الالتزام والرقابة، بما يحقق الاستقرار للعملية التعليمية ويصون هيبة المؤسسات التربوية.