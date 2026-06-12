محافظ سوهاج يتابع تداعيات أحداث مدرسة روافع القصير ويصدر قرارات رادعة لإعادة الانضباط

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عددا من القرارات الصارمة والحاسمة في إطار متابعته المباشرة لواقعة تجاوزات عدد من الطلاب بمدرسة "روافع القصير الإعدادية الثانوية " أثناء سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

محافظة سوهاج

وجاءت هذه التحركات الفورية لإعادة الانضباط العام داخل المدارس، وفرض هيبة القانون والمؤسسات التعليمية، بعد رصد قيام بعض الطلاب بتكسير الأثاث المدرسي وتبادل التعديات اللفظية والجسدية مما هدد سلامة الطلاب والمراقبين.

وعقب اطلاعه على تقرير تفصيلي عاجل رفعته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حول تداعيات الحادثة، قرر المحافظ إيقاف رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات الرسمية أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر المعتمد له، كما أمر اللواء طارق راشد بإحالة المعلم المسؤول عن عملية تسليم وتسلم المدرسة إلى التحقيق العاجل، وذلك لثبوت تقاعسه عن إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة فور حدوثها، مشدداً على تطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد جميع الأطراف المتسببة والمقصرة وفقاً للوائح الوزارية المنظمة.