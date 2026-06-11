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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة تخطت 120 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدار السلام

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البديلة بنجوع مازن بمركز ومدينة دار السلام جنوب المحافظة، للوقوف على مستجدات العمل بالمشروع والاطمئنان على جاهزيته التشغيلية.

ورافقه خلال الجولة كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام.

محافظة سوهاج

واستمع محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن المصنع المقام بالظهير الصحراوي على مساحة 10 أفدنة ونصف، وبتكلفة إجمالية تخطت 120 مليون جنيه، حيث يأتي المشروع ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات التنمية المحلية، الإنتاج الحربي، البيئة، والتخطيط، وتبلغ طاقته التشغيلية 160 طناً في الساعة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مكونات المصنع التي تضم السور الخارجي، مباني الأمن والكهرباء، غرفة الميزان، المبنى الإداري، الورشة، ومظلات المعدات والسيارات، واستقبال المخلفات.

كما اطلع على الخطوط الميكانيكية، والتي تشمل خط الفرز، خط إنتاج الوقود البديل (RDF)، وخط إنتاج السماد العضوي.

وشدد المحافظ على ضرورة إسناد إدارة المصنع لشركة صيانة متخصصة وفقاً للمعايير العالمية، مع الالتزام بالخطط الموضوعة وتحديد جداول دورية للصيانة وتدريب العمالة بشكل مستمر، موجها بضرورة توفير قطع الغيار الأصلية المعتمدة لضمان كفاءة الأداء والحفاظ على العمر الافتراضي للمعدات، ملزماً الشركة المشغلة بتقديم تقارير أداء دورية.

كما تفقد “راشد” منظومة الحماية المدنية بالمصنع، مؤكداً على أهمية جاهزيتها التامة ومتابعة صيانتها بانتظام، لافتا إلى أن هذا المصنع يعد الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية.

ويأتي تجسيداً لخطة وزارة التنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير القمامة والتخلص الآمن منها، بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

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